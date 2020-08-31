İspanya'da 28 Ağustos'tan bu yana 23 bin 572 Covid-19 vakası tespit edildi
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İspanya'da 28 Ağustos'tan bu yana 23 bin 572 Covid-19 vakası tespit edildi

İspanya'da korona virüs salgınında 28 Ağustos'tan bu yana 23 bin 572 vaka kayıtlara geçti.

İspanya'da 28 Ağustos'tan bu yana 23 bin 572 Covid-19 vakası tespit edildi
31.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:32

İspanya'da korona virüs salgınında 28 Ağustos'tan bu yana 23 bin 572 vaka kayıtlara geçti.

İspanya'da korona virüs salgınında bilanço artmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) Direktörü Fernando Simon bugün yaptığı açıklamada, 28 Ağustos tarihinden bu yana ülke genelinde 23 bin 572 Covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Simon, son 24 saatte ise 2 bin 489 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 462 bin 858'e ulaştığını açıkladı. Direktör, dün 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 29 bin 94'e yükseldiğini ifade etti. Yeni eğitim yılının başlamasına az bir sürenin kaldığına değinen Direktör Simon, okulların açılması ile vaka sayılarının daha da artmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Simon, alınacak tedbirlerin önemine değinerek, "Uygun önlemlerin alınması bulaşma riskini düşürecektir" ifadelerini kullandı.

Direktör, "Ağustos ayının zor geçtiğini söylemek lazım. Temmuz ayına oranla Ağustos'ta test sayımızı neredeyse iki katı arttırdık. Yeni tedbirler aldık fakat vaka sayılarında yine de büyük artış yaşandı. Yaşanan artışların ilerleyen zamanlarda olmasını bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde son 2 haftada yaklaşık 97 bin vaka tespit edilirken, başkent Madrid ve Bask salgından en fazla etkilenen bölgeler oldu. Simon, Madrid'deki hastane doluluk oranının yüzde 16 olduğunu aktarırken, bu oranın ulusal ortalamasının yüzde 6 olduğunu vurguladı. Direktör Simon, son zamanlarda vakalarda yaşanan büyük artışa rağmen sağlık sisteminin salgının ilk zamanlarına göre gayet iyi durumda olduğunu açıkladı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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