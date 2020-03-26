İspanya'da 24 saatte koronavirüsten 655 ölüm
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 655 kişi yaşamını yitirdi.
26.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:43
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 4 bin 89'a çıktı.
Avrupa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı artış gösteriyor. Koronavirüs İtalya'da yayılmaya ve can almaya devam ederken; İspanya'da da vaka ve ölüm sayısı kritik seviyelere ulaştı.İspanya'da son 24 saatte 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 bin 188'e yükseldi. İspanya dünyada en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu 4'üncü ülke konumunda.
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Kaynak: DHA