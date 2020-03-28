İspanya'da 24 saatte 832 ölüm İspanya Sağlık Bakanlığı, Korona virüs nedeniyle 24 saatte 832 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Korona virüs nedeniyle 24 saatte 832 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklanan son sayıya göre İspanya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 5 bin 690'a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı. Ülkede günlük bazda ölüm oranlarında çok fazla yükseliş yaşandığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA