İspanya'da 2022 bütçesinde sosyal harcamalara yüksek oranda pay ayrıldı

İspanya'da çok yüksek miktarda sosyal harcamayı da içeren 2022 bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İspanya meclisinde oylamaya sunulan 2022 bütçesi, milletvekillerinin 281'inin lehte ve 62'sinin aleyhte oyuyla meclisten geçti.

Bütçede, yaklaşık 250 milyar avroluk kaynak sosyal harcamalara ayrıldı.

Söz konusu kaynak artırımıyla emekliler, sosyal yardım alanlar ve kamu çalışanlarının aylık ödemelerinin, gelecek yıl yüzde 2 artacağı ifade edildi.

Öte yandan kültürel faaliyetleri artırmak ve ilgili sektörleri canlandırmak amacıyla 18 yaşını dolduran herkese kitap almaları, konser veya tiyatro gibi etkinliklerde harcamaları için 400'er avro hibe verilecek.

Gelecek yılki bütçede genişletilen sosyal harcamalar kapsamında, 18 ila 35 yaşındaki yaklaşık 70 bin kişinin kira desteği için aylık 250 avroya varan hibelerden yararlanabileceği ifade edildi.

İspanya hükümeti, rekor orandaki sosyal harcamaların azalan bütçe açığıyla uyumlu olduğunu ileri sürerken, birçok uzman da 2022 bütçesi için iyimser bir tablo çiziyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet