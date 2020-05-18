- İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı- Son 24 saatte koronadan 59 kişi öldü
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- İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı- Son 24 saatte koronadan 59 kişi öldü

- İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı Son 24 saatte koronadan 59 kişi öldü İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybederken, 2 aydan bu yana en düşük can kaybı yaşandı.

- İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı- Son 24 saatte koronadan 59 kişi öldü
18.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:29

- İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı

Son 24 saatte koronadan 59 kişi öldü

MADRİD - İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybederken, 2 aydan bu yana en düşük can kaybı yaşandı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 27 bin 709'a ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde bin 469 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 278 bin 188'e çıktığı belirtildi. Bakanlık, ayrıca virüsü yenerek, iyileşen hasta sayısının 195 bin 945'e ulaştığını açıkladı.

İspanya'da bugün 2 aydan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı yaşandı.

Kaynak: İHA

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