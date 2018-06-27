İspanya'da 16. Yüzyıldan Kalma Heykel Restorasyon Kurbanı Oldu

İspanya'da bir sanat öğretmeni, bir kilisede 16. yüzyıldan kalma St. George'un ahşap heykelini restore etmek isterken tanınmaz hale getirdi.

YETKİLİLER: "KORKUTUCU"

İspanya'daki bir kilisede bir sanat öğretmeni, St. George'un 16. yüzyıldan kalma tarihi ahşap heykelini restore ettikten sonra büyük tepki aldı. Sanat öğretmeni, St. George'un heykelini pembe bir yüz ve parlak renkli bir zırh görüntüsüne çevirerek tanınmaz hale getirdi. Yetkililer, girişimi "korkutucu" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

SALDIRI OLARAK NİTELENDİ

İspanya Sanat Koruma Birliğinden (ACRE) yapılan açıklamada, "Kültürel mirasımıza daha fazla saldırıya tahammül edemeyiz. Bu tür bir iş için gereken türden eğitim korkusu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Ülkenin kuzeyindeki Estella kasabasının papazı ise heykelin sadece temizlenmesini istediğini dile getirirken, yerel yetkililer planlamadan haberdar olmadıklarını açıkladı. Kasabanın Belediye Başkanı Koldo Leoz "Konsey ve Navarre'nin bölgesel hükümeti bilgilendirilmedi" dedi.

ZİYARETÇİLER KASABAYA AKIN ETTİ

Projeden sorumlu grup olan Karmacolor'un Facebook'ta projenin her aşamasını gösteren bir video yüklediği ancak daha sonra sildiği bildirildi. Bir Facebook kullanıcısı, heykelin bir fotoğrafının altına "Ne büyük bir kayıp" yorumunda bulunurken, bir diğeri, "Cezaevi cezaları mirasımıza bu saldırıları engelleyecektir" dedi. Öte yandan binlerce ziyaretçinin restore edilen heykeli görmek için kasabaya geldiği kaydedildi.