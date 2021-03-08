İspanya'da 140 yıllık flamenko dansına ev sahipliği yapan ünlü mekan kapandı
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İspanya'da 140 yıllık flamenko dansına ev sahipliği yapan ünlü mekan kapandı

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:47
İspanya'da 140 yıllık flamenko dansına ev sahipliği yapan ünlü mekan kapandı

İspanya'nın başkenti Madrid'in en tanınmış flamenko mekanlarından 140 yıllık Villa-Rosa, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in en tanınmış flamenko mekanlarından 140 yıllık Villa-Rosa, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı. Ünlü sanatçılar, son kez dans yaparak tarihi mekana veda etti.

İspanya'nın başkenti Madris'de 140 yıl boyunca flamenko dansının sergilendiği Villa-Rosa adlı mekan, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ekonomik sıkıntıya girerek kapandı. Mekanda çalışan bir flamenko dansçısı, siyah kıyafet giyerek sokakta dans etti. Flamenko şarkısı söyleyen Juañarito ise dans sırasında şarkı söyledi. Diğer yandan başka dansçılar, flamenko dansında giyilen fırfırlı eteklerini de mekanın penceresinden sokağa atarak kapanışı protesto etti.Ünlü sanatçılar, son kez dans yaparak tarihi mekana veda etti.

- İspanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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