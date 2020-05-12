İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Dünyayı etkisi altına ala koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü (Covid-19) yendi.

İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
12.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:54

Dünyayı etkisi altına ala koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü (Covid-19) yendi. Branyas, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya oldu. Virüs nedeniyle toplam can kaybının 26 bin 744 olduğu ülkede 113 yaşındaki 3 çocuk annesi Maria Branyas, koronavirüsü yendi. Branyas, İspanya'da koronavirüsü yenen en yaşlı hasta oldu. Nisan ayında koronavirüs teşhisi konulan Branyas, yaşadığı bakımevinde bir odada hastalığı yendi.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Branyas İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu, hafif ağrıları dışında bir problemi olmadığını ifade etti. Öte yandan, hastalığı süresince kendisine her konuda yardımcı olan ve ilgilenen bakımevi çalışanlarına teşekkür etti.

1918 GRİP SALGININI DA GÖRDÜ

Ayrıca Branyas'ın 1918-1919 yılları arasında ortaya çıkan ve yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgınını, 1914-1918 yılları arasındaki ve 1939-1945 yılları arasındaki dünya savaşlarını da gördüğü ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi Haber
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü Haber
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı Haber
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hazal Kaya Acun Ilıcalı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:05:53. #1.15#
title