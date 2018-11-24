İspanya Brexit'e vetoyu kaldırdı
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Sanchez'e gönderdikleri mektupta Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınacağını garanti etti.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Sanchez'e gönderdikleri mektupta Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınacağını garanti etti.
Kaynak: Dunya.com