İspanya Brexit'e vetoyu kaldırdı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Sanchez'e gönderdikleri mektupta Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınacağını garanti etti.