İspanya Bisiklet Turu'nu Roglic kazandı
Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Primoz Roglic kazandı.
Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Primoz Roglic kazandı.
Startı 24 Ağustos'ta verilen 74. İspanya Bisiklet Turu, Fuenlabrada ile başkent Madrid arasındaki 106,6 kilometrelik 21. etapla sona erdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Fabio Jakobsen, sprint finişine sahne olan son etabı, 2 saat 48 dakika 20 saniyelik süresiyle Sam Bennett'ın (Bora-Hansgrohe) önünde ilk sırada bitirdi.
Genel klasman liderine verilen "kırmızı mayo"yu 10. etaptan itibaren koruyan 29 yaşındaki Primoz Roglic, 83 saat 7 dakika 31 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinin ilk büyük tur birinciliğini elde etti.
Roglic'in 2 dakika 16 saniye arkasındaki Movistar takımının İspanyol bisikletçisi Alejandro Valverde 2'nci, liderin 2 dakika 38 saniye gerisindeki BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar ise 3. oldu.