İspanya, Belçika'da N-VA'nın federal hükümetten ayrılışını memnuniyetle karşıladı. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi'nin Belçika federal hükümetinden ayrılmasını "iyi haber" olarak değerlendirdi.

İspanya'nın Madrid hükümeti N-VA'nın bağımsızlık mücadelesi veren Katalan liderlerini destek vermekle Belçika ile diplomatik yönde zor zamanlar geçiriyordu. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, "N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Flaman Parlamento Başkanı Jan Peumans'ın, bağımsızlık yanlışı Katalan politikacıların tutuklanması konusunda son derece kritik açıklamalarda bulunması ve suçlaması karşısında, İspanya'daki Flaman diplomatik statüsünü kaybetmişti" dedi.

İç kriz

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, "Belçika hükümetinin iç krizi aştığı iyi bir haber. Belçika hükümetinin yeniden örgütlenmesi ve N-VA'nın Michel hükümetinden ayrılması da İspanya için iyi bir şey çünkü, artık bizim için İspanya'ya eleştirecek federal hükümetinde artık N-VA'lı bakan yok. Bu bir kazada bir servet demektir. Madrid hükümeti olarak Aralık ayı başında N-VA'lı Savunma Bakanı Sander Loones tutuklanan Katalan siyasetçiler tarafından düzenlenen açlık grevine ilişkin tweetleri konusunda çok memnun değildik" ifadelerini kullandı. Öte yandan tweetlerine gelen tepkinin ardından eski Savunma Bakanı Sander Loones, tweetlerini silmişti. - BRÜKSEL