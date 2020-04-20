SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs - Spor
İspanya, Spor

İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs

Basketbolda İspanya ACB Ligi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçlar hakkında yeni bir karara vardı.

20.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:48
İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs

Basketbolda İspanya ACB Ligi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçlar hakkında yeni bir karara vardı.

ACB organizasyonundan yapılan açıklamada, ligin gidişatı ile ilgili yeni kararlar alındığı kaydedildi. Alınan kararlar kapsamında, ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın 31 Mayıs tarihine kadar verileceği belirtildi. Ligin devam edememesi halinde sezonun oynanmamış sayılması kararı alınacağı açıklanırken, oynanabilecek duruma gelinmesi halinde ise farklı bir format uygulanacağı kaydedildi.

12 TAKIMLI TURNUVA

ACB'den yapılan açıklamaya göre, liglerin devam etmesinin önünde bir engel kalmaması halinde 12 takımlı bir turnuva oluşturulacak. Bu turnuvaya hazırlık kapsamında takımlara 3 hafta kamp hakkı tanınacak ve sezonu bitirmek için son tarih olan 10 Temmuz'a kadar maçlar bitirilecek. Maçların tamamlanamaması halinde ise bu sezon İspanya ACB Ligi'nin bir şampiyonu olmayacak ve gelecek sezon çalışmaları başlayacak.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Spor
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Spor
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı Spor
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı Spor
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız Spor
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız
Acun'un Mesut Özil sözleri, F.Bahçelileri heyecanlandırdı Spor
Acun'un Mesut Özil sözleri, F.Bahçelileri heyecanlandırdı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Shane Larkin Rüştü Reçber Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:34:48. #1.15#
title