İspanya basını: "Fenerbahçe, Marcelo'yu istiyor"
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İspanya basını: "Fenerbahçe, Marcelo'yu istiyor"

İspanya basını: 'Fenerbahçe, Marcelo'yu istiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanyol basını, Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun takımından ayrılacağını ve Fenerbahçe'nin Marcelo'nun peşinde olduğu yazdı.

İspanyol basını, Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun takımından ayrılacağını ve Fenerbahçe'nin Marcelo'nun peşinde olduğu yazdı.

Daha önce Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılan Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun adı bu kez bir başka Türk kulübü ile anılıyor. İspanyol basını, Marcelo'nun bu yıl takımından ayrılacağını ve Fenerbahçe'nin Marcelo'nun peşinde olduğu yazdı.

Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek. Ancak, İspanyol basını Real Madrid'in 33 yaşındaki Marcelo'yu gözden çıkardığını yazdı. İspanya basını, ayrıca Marcelo'nun sözleşmesinde var olan 1 yıl için ödeme yapmayı da kabul ettiğini öne sürdü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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