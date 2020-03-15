İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi Begona Gomez’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
15.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:18
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Başbakan ve eşinin durumu iyi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com