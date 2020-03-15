İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüsüne yakalandı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.



İspanya'da Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.



Açıklamada, Sanchez'in ve Gomez'in durumunun iyi olduğu ve çiftin Moncloa Sarayı'nda kalacağı belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı.



İspanya'da 6 bin 391 korona virüs vakası tespit edildiği, şu ana kadar 196 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. - MADRİD

Kaynak: İHA