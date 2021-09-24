İspanya Başbakanı Sanchez'den Puigdemont'a 'adalete teslim ol' çağrısı - Haberler
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İspanya Başbakanı Sanchez'den Puigdemont'a "adalete teslim ol" çağrısı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya Başbakanı Sanchez'den Puigdemont'a

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu milletvekili (AP) ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'a "adalete teslim ol" çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu milletvekili (AP) ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'a "adalete teslim ol" çağrısında bulundu.

Sanchez, basına yaptığı açıklamada, İspanyol hükümeti olarak her mahkemeden olduğu gibi Puigdemont ile ilgili karar verecek İtalyan mahkemesinden çıkacak karara da saygı göstereceklerini söyleyerek, "Aynı zamanda açık olan bir şey var ki o da Puigdemot'un mahkemeye çıkması, adalete teslim olmasıdır." diye ekledi.

İspanya Başbakanı, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine siyasi çözüm bulmak için Katalonya özerk yönetim hükümetiyle oluşturdukları diyalog masasının devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

Sanchez, Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones'e "10 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da tek yol diyalog olacaktır. Bugün, diyaloğu haklı çıkarmak her zamankinden daha önemli, çünkü diyalog yeniden birleşmenin tek yoludur." mesajını göndermek istediğini ifade etti.

-"Puigdemont'un hemen serbest bırakılmasını istiyoruz"

Diğer yandan Katalonya özerk hükümetinde Bakanlar Kurulu ile acil bir toplantı yaptıktan sonra basına açıklama yapan Katalonya hükümet başkanı Aragones de "Eski Katalonya hükümet başkanı Puigdemont'un hemen serbest bırakılmasını istiyoruz. İspanyol devleti, Avrupa adaleti karşısında iyi niyetli bir yaklaşım göstermemiştir. Bu, tabii ki Katalonya sorununun çözümü için merkezi hükümetle başlattığımız müzakerelerimizde bir güven ortamı yaratmıyor. Bu siyasi meselenin bize göre tek çözümü genel af ve kendi geleceğine karar verme hakkıdır (bağımsızlık referandumu)." ifadelerini kullandı.

Aragones, Puigdemont'a destek vermek için bugün Sardunya Adası'na gideceğini de duyurdu.

AP milletvekilliği dokunulmazlığı geçen mayıs ayında askıya alınan Puigdemont, dün akşam bir toplantı için gittiği Sardunya Adası'ndaki Alghero kenti havaalanından giriş yaptığı sırada, İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkındaki arama ve tutulama emri gerekçe gösterilerek İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Polis merkezinde tutulan Puigdemont'un gün içerisinde Sassari kentindeki Temyiz Mahkemesine çıkarılması öngörülüyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı

 Son dakika gündem: Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı.
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Haber: İspanya Başbakanı Sanchez'den Puigdemont'a 'adalete teslim ol' çağrısı - Haberler
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