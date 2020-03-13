İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde... İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti. Kaynak: AA