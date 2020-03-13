İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
13.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:30
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
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Kaynak: AA