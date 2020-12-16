İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı Açıklaması

16.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:09
İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek olası bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek olası bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Sanchez, Kovid-19'daki son durum ve alınan önlemlerle ilgili meclis genel kurulunda konuşma yaptı.

İspanya'nın özellikle salgında birinci dalgada (mart-haziran) çok büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan Sanchez, "Kovid-19'a karşı aşılamanın başlamasından önce toplumumuzdan son bir çaba göstermesini, önlemlere uymasını istiyoruz. Salgında üçüncü dalganın kapısını açmamak sadece bize bağlı." dedi.

Ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının şu anda 200'ün altına indiğini ve İspanya'nın şu an Avrupa'da en iyi durumdaki ülke olduğunu söyleyen Sanchez, "Ancak bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bir yıl boyunca çok büyük mücadele verdik ve her şeyi bir kenara atamayız." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı, genel olarak serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye bir araya gelme iznini içeren Kovid-19 önlemlerine uyulmaması ve vaka sayılarında yüksek artış olması halinde yeni önlemler alacaklarını vurguladı.

Sanchez ayrıca aşılamanın ocak ayının ilk haftasında başlatılmasının öngörüldüğünü, ilk etapta bakımevlerindeki yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve engelli vatandaşlara aşı yapılacağını belirterek "İlk dönemde 2,5 milyon, mayıs-haziran arasındaki ikinci dönemde de toplam 15-20 milyon İspanyol'un aşı olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19'un neden olduğu sosyo-ekonomik sorunların çözümünde "hala gidecek çok yolumuz var" diyen Sanchez, ekonomik toparlanmaya öncelik vereceklerini kaydetti.

İspanya'da bu zamana kadar toplam 1 milyon 762 bin 212 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 48 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Çin, Kütle Çekimi Dalgaları İçin İki Uydu Gönderdi
Çin, Kütle Çekimi Dalgaları İçin İki Uydu Gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya Başbakanı, İspanyolları Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı uyardı Açıklaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:12:33. #1.15#
title