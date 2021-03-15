İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

15.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:10
İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa'da kullanılan aşılardan AstraZeneca'nın yan etkileriyle ilgili çıkan iddialardan dolayı, İspanya da bu aşının kullanımını askıya alan ülkelere dahil oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa'da kullanılan aşılardan AstraZeneca'nın yan etkileriyle ilgili çıkan iddialardan dolayı, İspanya da bu aşının kullanımını askıya alan ülkelere dahil oldu.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, AstraZeneca ile ilgili karar almak için ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerindeki yerel yönetimlerin sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle acil toplantı yaptı.

Darias, bu toplantıda, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca ile ilgili kararının bekleneceğini ve ilk aşamada 15 gün boyunca bu aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

AstraZeneca'nın kullanımını ilk olarak Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya durdurmuş, bugün de Almanya, Fransa ve İtalya durdurma kararını açıklamıştı.

Kovid-19'dan son 3 günde 166 kişi hayatını kaybetti

Diğer yandan İspanya'da Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 3 günde 166 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 358 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, salgından toplam can kaybı 72 bin 424'e, vaka sayısı da 3 milyon 195 bin 62'ye çıktı.

İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 128'e kadar inse de, üçüncü dalga endişesiyle Paskalya tatili döneminde (27 Mart-4 Nisan) serbest dolaşım kısıtlamalarının, gece sokağa çıkma yasağının, bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapsayan tedbirlerin kaldırılmayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 21:15:07. #1.14#
title