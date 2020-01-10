İspanya, AP'den ayrılıkçı Katalan liderlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi
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İspanya, AP'den ayrılıkçı Katalan liderlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

İspanya, Avrupa Birliği kurumlarıyla arasında gerginliğe yol açan, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
İspanya, AP'den ayrılıkçı Katalan liderlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

, kurumlarıyla arasında gerginliğe yol açan, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.


İspanya Yüksek Mahkeme Savcısı Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Antoni Comin hakkındaki "Avrupa tutuklama emrinin" devamlılığını açıklayıp, Avrupa Parlamentosundan bu iki parlamenterin dokunulmazlıklarını kaldırmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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