İspanya, AP'den ayrılıkçı Katalan liderlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37

İspanya, Avrupa Birliği kurumlarıyla arasında gerginliğe yol açan, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.



İspanya Yüksek Mahkeme Savcısı Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Antoni Comin hakkındaki "Avrupa tutuklama emrinin" devamlılığını açıklayıp, Avrupa Parlamentosundan bu iki parlamenterin dokunulmazlıklarını kaldırmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle