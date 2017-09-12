İspanya Anayasa Mahkemesinden Katalonya Kararı
İspanya Anayasa Mahkemesinin, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldığı bildirildi.
İspanya Anayasa Mahkemesinin, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İspanya Anayasa Mahkemesinin Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya alındığını belirtti.
Anayasa Mahkemesi geçen hafta, 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumunu askıya almıştı.
Anayasada İspanya'nın bölünmez olduğunun belirtildiğini ifade eden İspanya hükümeti, bağımsızlık referandumlarını yasa dışı ilan etmişti.
(İHA)