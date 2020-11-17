İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya hangi kanalda? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi?

Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İspanya - Almanya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, İspanya - Almanya hangi kanalda? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi? İspanya - Almanya ne zaman, saat kaçta?