İspanya - Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya - Almanya hangi kanalda? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi?
17.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:44
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İspanya - Almanya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, İspanya - Almanya hangi kanalda? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi? İspanya - Almanya ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta İspanya - Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya - Almanya ne zaman, saat kaçta? İspanya - Almanya hangi kanalda, hakemi kim? İspanya - Almanya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya - Almanya, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya - Almanya, UEFA Uluslar Ligi maçıS Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.