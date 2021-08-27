İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu

İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya hükümeti, şimdiye kadar 1900 kişi ile Afganistan'dan tahliyelerinin bugün sona erdiğini duyurdu.

İspanya hükümeti, şimdiye kadar 1900 kişi ile Afganistan'dan tahliyelerinin bugün sona erdiğini duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan tahliyeleri gerçekleştiren A400M model iki İspanyol askeri nakliye uçağının bu sabah Kabil'den Dubai'ye vardığı ve akşam saatlerinde Madrid'e ulaşacak bir uçakla tahliyelerin tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Madrid'e gelecek son uçakta, Afganistan'da kalan 81 İspanyol asker ve diplomatın, 4 Portekizli askerin ve NATO ülkeleriyle iş birliği yapan 85 Afgan'ın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afganistan'dan tahliye edilen 1900 kişi arasında İspanyol ailelerin, diplomatların, İspanya ile iş birliği yapan Afgan çalışanların ve ailelerinin, ABD ile AB ülkeleri ve NATO, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla bağlantılı Afganların olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahliyeler için iki hafta önce Dubai'ye gönderilen iki A400M uçağının 17 kez Dubai-Kabil-Dubai uçuşu gerçekleştirdiği, 1 A400M ile Dubai-Torrejon de Ardoz (Madrid) seferi yapıldığı ve Air Europa'ya ait charter seferleriyle de 10 kez Dubai-Torrejon de Ardoz uçuşu yapıldığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki dün düzenlenen terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmaz üzere en az 90 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganistan'daki tahliyelerinin sona erdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

ABD Başkanı Biden: 'Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz'
ABD Başkanı Biden: "Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz"
Son dakika haber: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Son dakika haber: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Kemal Sunal Acun Ilıcalı Celil Nalçakan
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:20:14. #1.14#

title