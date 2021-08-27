İspanya, Afganistan'da sonlandırılan tahliyelerle 2 bin 206 kişinin Madrid'e getirildiğini açıkladı
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İspanya, Afganistan'da sonlandırılan tahliyelerle 2 bin 206 kişinin Madrid'e getirildiğini açıkladı

İspanya, Afganistan'da sonlandırılan tahliyelerle 2 bin 206 kişinin Madrid'e getirildiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Afganistan'da sonlandırdıkları tahliyelerin ardından toplamda 2 bin 206 kişinin İspanya'ya getirildiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Afganistan'da sonlandırdıkları tahliyelerin ardından toplamda 2 bin 206 kişinin İspanya'ya getirildiğini belirtti.

Sanchez, Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki tahliye misyonu tamamlandı ve başarılı bir misyon oldu. İlk görevi tamamladık ama bu son değil, önümüzdeki aylarda ve yıllarda yapılacak çok iş var. Başlarda 800 demiştik ama şimdiye kadar 2 bin 206 kişi tahliye edildi." dedi.

Tahliye edilenlerden 1671'inin İspanya, 333'ünün Avrupa Birliği (AB), 131'inin ABD, 50'sinin NATO, 21'inin Portekiz ile bağlantılı olduğunu belirten Sanchez, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne 11'i İspanyol ve 6'sı AB'nin olmak üzere toplamda 17 uçuşun gerçekleştiğini kaydetti.

"Gururluyuz, İspanya iyi bir iş yaptı. Bu, AB, uluslararası basın ve ittifak ülkelerince de tanındı." diyen Sanchez, Madrid'e getirilen Afganların yüzde 47'sinin kadın, yüzde 40'ının da çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Sanchez, İspanya Kralı 6. Felipe ile yarın Torrejon de Ardoz üssünü ziyaret edeceklerini söyledi.

Afganistan'da İspanya ile iş birliği yapanların ve geride kalanların tam sayısını bilmediklerini ancak bunları getirmek için farklı planlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden İspanya Başbakanı, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili son askeri uçağın 29 Ağustos'ta Zaragoza'daki üsse geleceğini aktardı.

Sanchez, ABD ile varılan anlaşma kapsamında bu ülkenin Afganistan'dan tahliye ettiği ya da edeceği yaklaşık 4 bin kişi için gelecek 15 gün boyunca İspanya'nın güneyindeki Rota ve Moron askeri üslerini kullanacağını duyurdu.

Diğer yandan Kabil havalimanı çevresinde dün yaşanan ve en az 110 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını "en güçlü şekilde kınadığını" vurgulayan Sanchez, "Kabil'de fanatizmi, toleranssızlığı bir kez daha gördük." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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İspanya, Afganistan'da sonlandırılan tahliyelerle 2 bin 206 kişinin Madrid'e getirildiğini açıkladı - Haberler
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