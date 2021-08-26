İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU
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İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide zehirlenerek hayatını kaybeden iki Türk'ten biri olan Hasan Argındoğan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide zehirlenerek hayatını kaybeden iki Türk'ten biri olan Hasan Argındoğan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Argındoğan'ın amcaoğlu Sait Argındoğan Ben vefat haberini sabah 6'da aldım. Çocukluğumuzdan beri birlikteydik, üzgünüm. Emekliliği dolmuştu, yakında emekli olup bırakacağım diyordu kısmet olmadı diye konuştu.

İstanbul merkezli Akar gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemi kargo tank kontrolü sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İspanya açıklarındaki gemide zehirlenen Hasan Argındoğan'ın yakınları konuştu.

'YAKINDA EMEKLİ OLUP BIRAKACAĞIM DİYORDU, KISMET OLMADI

2 çocuk babası Hasan Argındoğan'ın amcaoğlu Sait Argındoğan,?En son Ağustos'un 12'sinde görüşmüştük. 2 ay sonra geleceğini söylemişti. Emekli olup Mersin Anamur'da yeni bir ev alacağım demişti. Emekli olursam ev alacağım diyordu, vefat etti. 6 ayda bir yanıma uğrardı. Ben vefat haberini sabah 6'da aldım. Çocukluğumuzdan beri birlikteydik, üzgünüm. Emekliliği dolmuştu, yakında emekli olup bırakacağım diyordu kısmet olmadı. Çok cana yakın birisiydi, iyi niyetliydi. Hala hayatını kaybettiğini inanamıyorum diye konuştu.

İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU
İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU
İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU
İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU
İSPANYA AÇIKLARINDAKİ GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN DENİZCİNİN YAKINI KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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