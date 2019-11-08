Ispanakta domino etkisi

08.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:27

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme vak'aları sonrasında Anadolu şehirlerinden Tokat'ta ıspanak fiyatlar düştü.



İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından ıspanak satışlarında yaşanan endişe Anadolu'yu da etkiledi. Tokat'ta 3 liradan satılan ıspanak 2 liraya düştü. Çekenli İş Merkezindeki manavlardan Ertuğrul Polat, İstanbul'da yaşanan zehirlenme olayının Tokat'ı da etkilediğini kaydetti. Bağı 3 liradan satılan ıspanağın 2 liraya düştüğünü ifade eden Polat, "Vatandaşın bu konuda bilinçlenmesi lazım, yıllardır sattığımız ıspanak aynı bir problem yok. 10 sene önceki ıspanak neyse aynısını satıyoruz" dedi.



Manavlardan Samet Say ise vatandaşın ıspanak almaya çekindiğini ifade ederek, "Vatandaş ezbere konuşuyor, zehirli diyor. Bizim kendi toprağımızda yetişen ıspanak, vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Şu an 1 liraya da versek satılmıyor, yani bedavaya da versek alan yok" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA