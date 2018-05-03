Ispanaklı Pasta Tarifi Nasıl Yapılır? - Yasemin'le Tam Kıvamında! #11 | Yemek.com

Ispanağı hiç sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği bir tarif ıspanaklı pasta. Yemyeşil rengiyle mideden önce gözü doyuran, sanki Antep fıstığıyla yapılmış gibi bir izlenim verip iştahı kabartan ve tadında da ıspanaktan eser olmayan mucize bir lezzet o. Farklı lezzetler arayanların hemen denemesi gereken ıspanaklı pasta tarifini hazırlamak Yemek.com şefi Yasemin'in püf noktalarıyla üstelik çok kolay.