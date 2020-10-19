Ispanaklı böreği nasıl yapılır? Tava böreği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?
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Ispanaklı böreği nasıl yapılır? Tava böreği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

19.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:58
Ispanaklı böreği nasıl yapılır? Tava böreği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

Ispanaklı böreği tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz Ispanaklı böreği nasıl yapılır? İşte Ispanaklı böreği tarifi...

Börek denilince en sevilen lezzetlerin arasında Ispanaklı böreği yemeği ilk sırada yer alıyor Ispanaklı böreği hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen börekler arasında yer almaktadır. İşte Ispanaklı böreği nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

ISPANAKLI BÖREK MALZEMELERİ

• 5 adet yufka

• 1 baş soğan

• 1 kg ıspanak

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yumurta

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• tuz

• karabiber

• pul biber

YAPILIŞI

1. Ispanaklı börek yapımı için ilk olarak Ispanakları temizleyerek haşlayın.

2. Soğanı yemeklik doğrayarak sıvı yağda kavurun.

3. Salçasını, tuzunu ve baharatlarını ekleyin.

4. Haşlanmış ve suyu süzülmüş ıspanakları ilave edip biraz karıştırın ve ocaktan alın.

5. Bir yufkayı ortadan ikiye keserek bir parçasını tezgahın üzerine yayın ve üzerine fırça ile sıvı yağ sürün.

6. Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın üzerine gelişigüzel serpiştirin.

7. Uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın.

8. Sardığınız ruloyu yağlanmış fırın tepsisine ortadan başlayıp dolayarak yerleştirin.

9. Tüm yufkalar bittiğinde böreğinizin üzerine çırpılmış yumurta sürerek fırına verin.

10. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

11. Üzerileri kızaran ıspanaklı böreklerimiz servise hazır. Afiyet olsun…

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükte 1 dilim ıspanaklı börek yaklaşık olarak 295 kaloriye denk gelmektedir.

ISPANAKLI BÖREK ÇEŞİTLERİ

• Tek tek elinizde açtığınız hamurla yapacağınız, buram buram emek kokacak el açması ıspanaklı böreği sizlerdedenediğinizde çok seveceksiniz. Hiç korkmadan, yapabilir miyim acaba? demeden kendinizi mutfağa atın.

• Baklava yufkasından da börek olur mu demeyin. Çıtır çıtır olacak, sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak baklava yufkasından ıspanaklı böreği sizlerde çok seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz.

• Şekil olarak beğeneceğiniz, lezzet olarakta seveceğiniz ıspanaklı gül böreği denemeye değer bir tariftir.

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