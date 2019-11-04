Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı

04.11.2019 13:47

İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri Tekirdağ'a da sıçradı. Tekirdağ'da 22 kişi ıspanak yedikten sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuruda bulundu.



İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı olay meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 kişi yedikleri ıspanak yemeğinden sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da da 2 kişi benzeri şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesinde kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA