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Bafra Ovası, Türkiye, Samsun, Ekonomi

Ispanağın fiyatı 1 liraya düştü

Samsun'da geçen yıl 5 liraya kadar alıcı bulan ıspanak, 'zehirlenme' haberleri ve 'korona virüsü'nden dolayı 1 liraya kadar düştü.

03.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:31
Ispanağın fiyatı 1 liraya düştü

Samsun'da geçen yıl 5 liraya kadar alıcı bulan ıspanak, 'zehirlenme' haberleri ve 'korona virüsü'nden dolayı 1 liraya kadar düştü.

Türkiye'nin gıda ambarlarından biri olan Bafra Ovası, geçen yıl kış sebzeleriyle çiftçinin yüzünü güldürmüştü. Geçen yıl beyaz lahana, mor lahana, brokoli, pırasa, karnabahar ve ıspanaktan büyük kar elde eden üreticiler bu yıl ise kış sebzelerinde hüsranı yaşadı.

Çiftçiler Bafra Ovası'nda toplam 6 bin 50 dekar alana ıspanak ekti. Beyaz lahana ve karnabahar fiyatları maliyetlerini bile kurtaramazken, ıspanak fiyatında ise büyük düşüş yaşandı. Sezona 2 liradan giriş yapan ıspanak 1 liraya bile zor alıcı bulurken, karpuz ve kavun ekecek olan üreticiler mecburiyetten de olsa ıspanak hasadına başladı.

"Geçen yıl 5 liradan satılan ıspanak bu yıl 1-2 TL arasında satılıyor"

Geçen yıl ıspanaktan güzel kazanç sağladıklarını ifade eden çifti Mehmet Bilgiç, "3 ay önce ektiğimiz ıspanaklar hasada geldi. Geçen yıla göre ıspanak bu yıl para etmedi. Bundan geçen sene çıkan 'zehirlenme' olayı da etkili oldu. Karadeniz'de böyle bir vakaya rastlanılmamasına rağmen ister istemez etkilendik. Bizde böyle bir sıkıntı yok çünkü biz ıspanaklara gübre bile atmadık. Hasadını yaptığımız ıspanaklar lahananın altından yetişti. İlaç da kullanılmadı. Ülkemizde görülen virüs belası nedeniyle de fiyatlar biraz düştü. Şu anda alıcı yok. Geçen yıl çok para eden ıspanak 3 liradan başlayıp, 5 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl ise 1 lira ile 2 lira arasında değişti fiyatı. İlk başlarda 2 TL'ye sattığımız ıspanak şu anda 1 TL'ye kadar düştü. Tarladaki ıspanağı mecbur toplamak zorundayız. Çünkü karpuz mevsimi geliyor ve ıspanaktan sonra karpuz ve kavun ekeceğiz. 15 gün sonra kavun ve karpuz fideleri gelecek. Ispanağı kaldırmak zorundayız" dedi.

Ispanağın faydaları

Ispanak içinde bulundurduğu besin değerli açısından sağlığa oldukça faydalı bir sebze olarak dikkat çeker. A, C, D ve K vitaminlerini bulunduran ıspanak ayrıca demir, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengin bir besin maddesidir. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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