İSOK Tırmanma Şile Ovacık´ta

Organizasyon, 08 Temmuz Cumartesi günü Şile'de yapılacak idari ve teknik kontrolün ardından Şile Belediye meydanından verilecek seramonik start ve havuzlu meydanda yapılacak drift gösterisi ile başlayacak.

9 Temmuz'da 3,8 kilometre uzunluğundaki parkurda 09.00-11.30 arasındaki 2 antrenman çıkışının ardından 12.30'da ilk çıkışın startı ile yarış başlamış olacak.Asfalt zemine sahip parkurda 4 çıkış üzerinden koşulacak yarış 19:30'da servis alanında yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya illerinden 27 sporcu katılacak.

SAKARYA KORUCUK BÜYÜK YARIŞA HAZIR

Türkiye Offroad Şampiyonası 3.ayak yarışı 08-09 Temmuz 2017 tarihinde 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya şehir merkezinde yer alan Korucuk mevkisinde gerçekleştirilecek. Adapazarı Belediyesi, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan organizasyon, seyir zevki yüksek ve takibi kolay olacak şekilde büyük bir özenle hazırlandı.

8 Temmuz Cumartesi günü saat 13:00'de başlayacak organizasyonun ilk günü mukavemet etabının 3 kez geçilmesinin ardından 17.30'da sona erecek. 09 Temmuz Pazar günü 11:00'den itibaren seyirci etabının 4 kez geçilmesi ile devam edecek olan yarış, pazar günü saat 18:00 de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.