İso yönetim kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı

03.10.2019 11:24

İstanbul Sanayi Odası (İso) Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.

Adnan Dalgakıran'ın İSO Yönetim Kurulu'ndaki görevinden geçen hafta istifa etmesinin ardından İSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, İkinci Başkan Yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi.

İSO Yönetim Kurulu'nun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, Sayman Üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO'nun yeni Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kurulu Yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.

Yeni görev Dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Erdal Bahçıvan - Yönetim Kurulu Başkanı

İrfan Özhamaratlı - Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı

Sadık Ayhan Saruhan - Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı

Bekir Yelken - Yönetimi Kurulu Sayman Üyesi

Sultan Tepe - Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Akar - Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cenk Çimen - Yönetim Kurulu Üyesi

Vehbi Canpolat - Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal Keleş - Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Tacir - Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel Özyurt - Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak: DHA