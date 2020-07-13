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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: "Sanayicinin borçlanmasında bir sorun yok"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şirketlerin borçlanmasına dair uzun süredir görülmemiş pozitif bir dönem yaşadıklarını belirterek, "(İlk 6 aydaki kredilerdeki artış) Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan:
13.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:10

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şirketlerin borçlanmasına dair uzun süredir görülmemiş pozitif bir dönem yaşadıklarını belirterek, "(İlk 6 aydaki kredilerdeki artış) Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi. Onun için borçlanmada bir sorun var dersek haksızlık yapmış oluruz." dedi.

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı araştırması sonuçlarının açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan, şirketler için borçlanmanın ve düşük faiz oranlarının öneminden bahsetti.

Şirketlerin borçlanmasına dair iklimin pozitif anlamda en örnek olduğu dönemlerinden birisini yaşadıklarını dile getiren Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artış rakamlarına baktığımızda toplam TL kredilerdeki büyümenin yılbaşından beri yüzde 30 olduğunu görmekteyiz. Burada ticari krediler 33,3 olarak pay almakta. Bu 6 aylık bir oran. Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi. Onun için borçlanmada bir sorun var dersek haksızlık yapmış oluruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu'nun pandemi döneminin hemen arkasından güçlü bir şekilde devreye girmesi...

Ayrıca burada kamu bankalarının altını çizmek istiyorum. Çok daha yüksek pay alıyorlar. Sanayi adına borçlanmada, çok istisnai durumları göz önüne almazsak, bir sorun yok. Her türlü sanayici daha rahat borçlanabiliyor ve TL faizlerde şu an için piyasanın geçmiş yıllara oranla çok daha düşük olduğu bir dönemdeyiz."

Bahçıvan, borçların artmasındaki tehlikeye dikkati çekerek, düşük faize rağmen döndürülmesinin zor olduğunu söyledi.

- "Türkiye'nin kaynak sorunu yok"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, son yıllarda Ar-Ge'ye ayrılan payın ve yüksek teknolojili ürün satışının artışından ve bu yükselişin firmalara sağladığı katkıdan bahsetti.

Kaynakları doğru kullanabilme becerisinin artırılması gerektiğini dile getiren Bahçıvan, "Türkiye'nin kaynak sorunu yok. En önemli konu kaynakları doğru alanlarda kullanmamız. Teşvik ve destekleme politikalarında uzun vadeli rekabet gücünü artıracak, Türk sanayisine uzun vadede fırsat oluşturacak sektörlerin teşviki çok önem arz ediyor." dedi.

Bahçıvan, finansman giderlerine dair bir soruya karşılık, kur farkından gelen yüklerin finansman giderinin oluşmasında olumsuz bir katkısının bulunduğunu kaydederek, her ne kadar son aylarda yabancı para cinsinden borçlanma bir miktar azalsa da Türkiye'nin sanayi şirketlerinin çok ciddi manada bilançolarında yurt dışı fonları taşıdığını anlattı.

Erdal Bahçıvan, 2018'deki kur şokunun geçen yıl finansman giderlerinin zirve yapmasına neden olduğunu ifade ederek, 2019'daki bir miktar iyileşmenin finansman giderlerinde gerilemeyi sağladığını söyledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin payının artmasına değinen Bahçıvan, tüm zorluklara rağmen kimlik ve vizyon değiştiren bir Türk sanayisinin bulunduğunu bildirdi.

- "Sanayiye bakış açısındaki değişim bizleri umutlandırıyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, hükümetin pandemi döneminde sunduğu desteklerin sağladığı katkıdan bahsederek, haziran ayına ilişkin PMI verilerinin birçok sektörün beklenenden önce toparlanmaya geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Zor dönemlerin sanayinin Türkiye için ne kadar önemli ve stratejik olduğunu gösterdiğini dile getiren Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"Birçok sektörde farklı nedenlerle talebin ve istihdamın sıfırlandığı dönemde sanayi her şeye rağmen gerek iç gerek dış pazarda hayatını, istihdamını devam ettirebiliyor. Türkiye'nin sigorta ve teminat sektörü olduğunu ortaya koyuyor. Türk sanayicisi tüm zorluklara rağmen, dönem dönem kendisini cezbeden farklı sektörler olmasına rağmen sanayiden kopmuyor. Türkiye'deki bu sanayi ekosisteminin, her geçen gün daha derinleşen sanayi ekosisteminin sadece zorlu günlerde takdir edilen, hatırlanan bir yapıdan artık uzun vadeli bir bakış açısıyla desteklenmesi gereken bir döneme dönüştüğünün işaretlerini almaktayız."

Bahçıvan, tekrar üretim ekonomisine dönme noktasında Ankara'dan verilen sinyallerin kendilerini umutlandırdığını vurguladı.

Türkiye'de sanayinin üzerindeki en büyük yüklerden birisinin KDV konusu olduğunu kaydederek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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