İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan çalışanlara "aşı olun" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan çalışanlara "aşı olun" çağrısı Açıklaması

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan çalışanlara 'aşı olun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tüm çalışanların aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tüm çalışanların aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'ye kayıtlı çalışanların ve memurların tamamı için Kovid-19 aşı randevusunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle sanayide istihdam edilen ve "üretim ordusu" şeklinde adlandırdıkları çalışanların sektör ayrımı yapılmaksızın aşı hakkına kavuşmuş olmasını son derece sevindirici bulduğunu aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ekonominin lokomotifi olan üretimin iş güvenliğinin oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi son derece önemli. Bilim dünyası, küresel ölçekte Kovid-19 ile mücadelenin en etkin çözüm yolunun aşılama olduğu noktasında mutabık. Bu mutabakattan hareketle tüm çalışanlarımızın gerek kendilerinin gerek ailelerinin sağlığı gerekse içinde bulundukları çalışma koşullarının sağlıklı ve sürdürülebilir olması açısından devletimizin verdiği bu önemli imkandan en hızlı şekilde faydalanacaklarına inanıyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımız, aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Bergen Emel Sayın Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Cristiano Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan çalışanlara "aşı olun" çağrısı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:09:40. #1.16#

title