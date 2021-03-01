İSO Türkiye Sektörel PMI: Dört sektörde Şubat'ta üretim arttı
01.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:25
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre, Şubat ayında 10 sektörden dördünde üretim arttı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre, Şubat ayında 10 sektörden dördünde üretim arttı.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, sektörel gelişmeleri şöyle değerlendirdi:"Covid-19 salgını ve son dönemde tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar Şubat'ta birçok sektörü olumsuz etkileyerek üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı."Bununla birlikte, firmaların genel olarak söz konusu etkilerin geçici olacağınıbekledikleri görülüyor. Zira önümüzdeki aylarda faaliyet koşullarının iyileşeceğineyönelik iyimserliğin yansıması olarak firmaların çoğunluğu istihdam düzeylerini genişletmeye devam ediyor. "Bu nedenle, yıl ilerledikçe daha çok sektörü büyüme bölgesinde göreceğimizi umut edebiliriz.Türk lirasındaki değerlenme, özellikle güçlü seyreden küresel fiyat baskıları göz önüne alındığında, bu dönemde firmalara açık bir şekilde yardımcı oluyor."Takip edilen on sektörün dokuzunda girdi maliyetleri enflasyonu Şubat'ta düşüş gösterdi. Bu durumun istisnası tekstil sektörü oldu. "Dikkat çeken bir gelişme, birçok imalatçının Şubat ayında iplik fiyatlarının yükseldiğini bildirmesiydi. Bu gelişme muhtemelen tekstil üreticilerinin fiyatları üzerinde önemli bir etki yarattı.""İSO'dan yapılan açıklamada, "Takip edilen 10 sektörden dördünün üretimini arttırdığı Şubat ayında en güçlü büyüme ana metaller sektöründe gerçekleşti" denildi ve eklendi: "Buna karşılık kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri sektörlerinde üretim yenidenhız keserken elektrikli ve elektronik ürünler, giyim ve deri ürünleri ve ağaç ürünlerisektörlerinde ise yavaşlamanın devam ettiği görüldü. Son dönemde yaşanan tedarik sorunlarından en çok etkilenen sektörlerin üretimde de zayıflıklarla karşılaştığına ilişkinbelirtiler söz konusuydu."Açıklamaya göre, Şubat ayında, 10 sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri artarken çoğunluğunda önemli gecikmeler yaşandı. En ciddi aksamalar kimyasal, plastik vekauçuk, makine ve metal ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde gerçekleşti. Teslimat sürelerinin en az arttığı sektör gıda ürünleri oldu.Buna göre, 10 sektörün sekizinde istihdam artışı sağlandı. Sadece giyim ve deri ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde aksi yönde bir eğilim gözlendi. İstihdam artışının en hızlı gerçekleştiği sektör ağaç ve kağıt ürünleri oldu. (Grafik)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı