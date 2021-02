İSO Türkiye Sektörel PMI: 10 sektörde çalışan sayısı arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre, anket kapsamında izlenen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat çekerken, en yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi" denildi.

İSO Türkiye Sektörel PMI Ocak anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi DirektörüAndrew Harker, şunları söyledi: "İçinden geçtiğimiz dönemde ekonomilerin performansları büyük ölçüde Covid-19 salgınına ilişkin gelişmeler tarafından belirleniyor. "Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve aşı konusundaki olumlu gelişmeler, 2021 yılının başında imalat sanayinin birçok alt sektöründe trendlerin iyileşmesini sağladı. "Bazı sektörlerde enflasyonist baskıların hafiflediği gözlendi. Ancak fiyatların Ocak'ta güçlü şekilde yükselmeye devam ettiği göz önüne alındığında, söz konusu düşüş eğiliminin önümüzdeki aylarda devam etmesi, imalat sektörü açısından önemli olacak."Enflasyonist baskıların yanı sıra tedarik zincirlerindeki aksaklıklar da çok sayıda sektörü etkileyen başlıca sorunlardan biri olmaya devam ediyor. "Türk imalat sanayi firmaları geçen yılın sonunda iş yüklerindeki yavaşlamaya rağmen çalışan sayılarını artırmaya devam etmişti. Ocak'ta bu eğilim güç kazandı ve geçen yılın Ekim ayından beri ilk kez on sektörün tamamında istihdam artışı gerçekleşti."Buna göre, altı sektör Ocak ayında üretimini artırdı ve bunlardan üçü Aralık'taki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti: "En yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi. Buna karşılık,üretimde en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve elektronik ürün imalatı yapan firmalarda gözlendi. "Giyim ve deri ürünleri sektöründe üretim azalmaya devam etse de söz konusu azalış Aralık ayına göre çok daha düşük oranda kaydedildi."Benzer eğilimlerin kaydedildiği yeni siparişlerde ise en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Ayrıca ihracat tarafında da iyileşme sinyalleri söz konusuydu."Yeni siparişlerde artışın yeniden başlaması, çoğu sektörde birikmiş işlerin artması ve COVID-19 aşısına ilişkin gelişmeler, firmaları Ocak ayında ek personel almaya teşvik etti."Takip edilen on sektörün tamamı istihdamını artırırken en güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi."Yılın başında, ham madde eksiklikleri enflasyonist baskılara yol açarken girdi maliyetleri enflasyon oranları yüksek düzeylerini korudu. Bununla birlikte, on sektörün yedisinde girdi fiyatları Aralık ayına göre daha düşük oranda arttı."Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da hız kesti. Fiyatlardaki en yüksek oranlı artış metalik olmayan mineral ürünler sektöründe görülürken en düşük enflasyon ise giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti."Yukarıda bahsedilen ham madde temini sıkıntıları, tedarikçilerin teslimat sürelerine ilişin verilere de yansıdı. On sektörün tamamında teslimat süreleri artarken en belirgin gecikmeler makine ve metal ürünleri sektöründe kaydedildi."Ocak ayında sektörlerin çoğunluğu satın alma faaliyetlerini artırdı. Ancak girdi teminindeki zorluklar nedeniyle girdi stokları sadece iki sektörde artış gösterdi."Nihai ürün stokları ise on sektörün tamamında azaldı ve en belirgin düşüş ana metal sektöründe gerçekleşti." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı