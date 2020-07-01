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İSO Türkiye PMI: Bazı sektörler güçlü toparlanma sergiledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI Haziran verilerine göre de imalat sanayi sektörlerinin çoğu toparlanırken, bazı sektörler "güçlü toparlanma" sergiledi.

İSO Türkiye PMI: Bazı sektörler güçlü toparlanma sergiledi
01.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:34

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI Haziran verilerine göre de imalat sanayi sektörlerinin çoğu toparlanırken, bazı sektörler "güçlü toparlanma" sergiledi. 

İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre üretim, üç sektör dışında tüm sektörlerde arttı. Üretimde en hızlı artış; kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörlerinde oldu. Yedi sektör istihdam düzeyini yükseltirken, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı çekti.

Haziran ayı anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Haziran'da Türk imalat sanayi sektörlerinin çoğu faaliyetlerine geri döndü. Bazı sektörler önceki aylarda kaydedilen Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte ekonominin birçok alanında canlanma gözlendi."İSO Türkiye Sektörel PMI kapsamında izlenen 10 sektörün yedisinde faaliyet koşulları yeniden iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti""Üretim; üç sektör dışında tüm sektörlerde artış gösterdi. Artışın oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri, Nisan ve Mayıs aylarındaki sert daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi."Üretim, makine ve metal ürünler sektöründe istikrar kazanırken gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde düşüş gösterdi. "Gıda sektöründe, Covid-19 krizinin başlarında stoklama eğilimi nedeniyle güçlü artış gösteren talep bir miktar geri çekildi. "Giyim ve deri ürünleri sektörü ise talep eksikliğinden olumsuz etkilenmeye devam etti."Yeni siparişlerdeki eğilimler genellikle üretim ile uyumlu bir görünüm sergiledi. Ancak on sektörden yedisinde yeni ihracat siparişleri yavaşlama gösterdi. "Bu durum, ülkeler arası geçişlere yönelik kısıtlamaların sürmesi ve salgının bazı ihracat pazarlarında etkili olmaya devam etmesinden kaynaklandı. "Yedi sektör istihdam düzeyini yükseltti ve istihdam artışına giden sektörlerin sayısı mayısa göre bir adet arttı. "Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı çekerken, kara ve deniz taşıtları sektöründe de güçlü istihdam artışı yaşandı. "Para birimindeki zayıflığa bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu genel olarak yüksek düzeyde kaldı. 

"Yine birçok sektörün büyüme bölgesine geçmesine rağmen tedarik zincirlerinde Covid-19 kaynaklı aksamalar devam etti." (Grafik)


Kaynak: DHA

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