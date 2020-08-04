İSO Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 56.9'a yükseldi (2) Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi. İSO'dan yapılan açıklamada, 56.9'un Şubat 2011'den beri en yüksek düzey olduğu belirtilerek, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI Haziran'da 53.9 düzeyindeydi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Yılın ikinci yarısının başlangıcına ilişkin PMI verileri, Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik sağladı. "Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle üretim ve yeni siparişlerde güçlü artışlar gözlendi ve hatta sektörde kapasite baskılarının oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. "Yaşanan büyüme, geçtiğimiz daralma dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir. "Ancak, tam anlamıyla iyileşmenin sağlanabilmesi için bu büyümenin daha uzun bir süre devam ettirilmesi gerekecektir."Koşulların normalleşmeye devam etmesi ve müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasının, Türk imalatçılarının yeni siparişlerinde üst üste iki ay artış gerçekleşmesini sağladığına işaret edilen İSO açıklamasında şöyle denildi: "Ayrıca genişlemenin ivme kazandığı da gözlendi ve anketin başladığı Haziran 2005'ten beri en hızlı büyüme oranlarından biri kaydedildi. Bu dönemde yeni ihracat siparişleri de toplam yeni siparişlere göre daha ılımlı olmakla birlikte artış gösterdi. Bir önceki ay olduğu gibi temmuzda da üretim büyüme kaydetti. Artış, Şubat 2011'den beri en yüksek oranda gerçekleşti ve firmaların yaklaşık yüzde 31'i üretiminin arttığını bildirdi."Buna göre, birikmiş işlerin Ağustos 2017'den beri ilk kez artması, yeni siparişlerdeki güçlenmenin kapasite üzerinde baskı oluşturmaya başladığına işaret etti: "Firmalar siparişlerini karşılamak için stoklarını kullandı ve bu durum, nihai ürün stoklarında son dört ayın en belirgin düşüşüne yol açtı. "Üretim gereksinimlerindeki artış sonucu istihdam ve satın alma faaliyetleri de hızlandı. Her iki göstergede de önceki aya kıyasla daha yüksek oranlı genişleme kaydedildi. "Covid-19 salgını, taşımacılıkta süregelen kısıtlamalar nedeniyle temmuz ayında da tedarik zincirlerini olumsuz etkilemeye devam etti. "Bunun yanı sıra girdi talebindeki yükseliş de teslimat sürelerindeki artışın belirgin şekilde sürmesinde etkili oldu. "Girdi fiyatları güçlü şekilde artmaya devam etti; ancak bu artış önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti. "Buna karşılık talepteki iyileşme, girdi maliyetlerindeki artışın müşterilere yansıtılmasına imkan sağladı.

"Böylece nihai ürün fiyatları enflasyonu marttan beri en yüksek düzeyde gerçekleşti." (Grafik)

- İstanbul

Kaynak: DHA