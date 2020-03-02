İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 52,4'e yükseldi

02.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:18

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Şubat 2020 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 51,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerine çıktı.

PMI, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018'den beri en hızlı iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti. Yeni alınan siparişlerde de son 2 yılın en güçlü artışı kaydedildi.

Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi şubatta artırdı. Söz konusu artış, 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi 4'üncü aya ulaştı. Son anket döneminde istihdam, Şubat 2018'den beri en güçlü oranda arttı. Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim gereksinimlerindeki artış olduğunu vurguladı.

TL'deki değer kaybıyla maliyette artış oldu

Maliyet tarafında ise Türk imalatçılarının girdi fiyatları artış eğilimini sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu, son 8 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı.

Firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı tercih etti ve böylece şubatta ortalama ürün fiyatları yükseldi. Söz konusu artış, 2019 Haziran'dan beri en yüksek oranda ve belirgin düzeyde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şubat verilerine ilişkin, "Talepteki canlanmaya bağlı olarak üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son 2 yıldaki en hızlı iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubatı verimli geçirdiğine işaret etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine girmiş olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA