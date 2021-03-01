İSO Türkiye İmalat PMI Şubat'ta 51.7'ye geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ocak'taki 54.4 düzeyinden, Şubat'ta 51.7'ye geriledi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI Şubat'ta üst üste dokuzuncu ay eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi" denildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, PMI verilerini şöyle değerlendirdi: "Şubat'ta yeni alınan siparişlerin yavaşladığına ilişkin işaretlere rağmen manşet Türkiye PMI pozitif bölgedeki seyrini korudu. "Bu durum, firmaların yeni siparişlerdeki büyümenin duraksamasından etkilenmeyerek üretim ve istihdamı artırmaya devam etmesinden kaynaklandı. Enflasyon cephesinde de olumlu gelişmeler dikkat çekti. "Tedarik sorunlarının küresel çapta hammadde fiyatlarında yol açtığı yükselişe karşın, Türk lirasındaki değer kazancı bu baskıları hafifletmeye yardımcı oldu ve satış fiyatlarında geçen yılın Nisan ayından beri en düşük oranlı artışın gerçekleşmesini sağladı."İSO açıklamasında, faaliyet koşullarında gözlenen genel iyileşmenin, Covid-19 salgınının süregelen etkileri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşın gerçekleştiğinin altı çizilerek, şöyle denildi: "Bu arada, yeni ihracat siparişleri ise üst üste ikinci ay artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama ve hammadde arzındaki sorunlara rağmen, talep tarafında gözlenen bazı iyileşme işaretleri, imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı."Üretim üst üste ikinci ay artış gösterdi, ancak bu artış ılımlı düzeyde kaydedildi. Üretimde devam eden büyüme ile birlikte firmaların birikmiş işlerinde geçtiğimiz eylül ayından beri en hızlı düşüş yaşandı. "Üretim gereksinimlerindeki artış ve yeni üretim hatlarının planlanması, firmaların Şubat'ta da istihdam düzeylerini artırmalarına yol açtı. Böylece, mevcut istihdam artış trendi dokuzuncu aya ulaştı. "Son aylarda Türk lirasında gerçekleşen değer kazancı, enflasyonist baskıların hafiflemesinisağladı. Girdi maliyetleri artmaya devam etti ancak bu artış Temmuz 2020'den beri en düşük oranda gerçekleşti. "Girdi fiyatlarında artış bildiren firmalar, bu durumu hammadde maliyetlerindeki yükselişe bağladı. Özellikle iplik fiyatlarındaki artıştan sıklıkla bahsedildi. "Nihai ürün fiyatları enflasyonu ise azalmayı sürdürerek son 10 ayın en düşük düzeyinde kaydedildi. Anket katılımcıları, tedarik zincirlerindeki sorunların devam ettiğini bildirdi. Hammadde teminindeki zorluklar ve nakliye konteynırlarına erişimde yaşanan sıkıntılar, tedarikçilerin teslimat sürelerindeki keskin artışın devam etmesinde rol oynadı. "Bu durum, satın alma faaliyetlerindeki hafif yavaşlama ile birleşerek girdi stoklarının daha da azalmasına yol açtı." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı