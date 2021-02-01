İSO Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54.4'e yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık'taki 50.8 düzeyinden, Ocak'ta 54.4'e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz'dan bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık'taki 50.8 düzeyinden, Ocak'ta 54.4'e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz'dan bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi.

Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

İSO açıklamasında, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu" denildi.IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, gelişmeler ile ilgili şunları söyledi: "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptığını gösterdi. Covid-19 vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü. "Firmaların üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırmasıyla birlikte istihdamda yaşanan güçlü artış, anketin en önemli gelişmesi olarak kaydedildi. "Aşı tarafındaki olumlu gelişmeler de ocak ayında daha canlı bir görünümün oluşmasına katkı sağladı. Dünya çapında tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de sektörün yakın geleceği salgın ve aşı uygulamalarıyla ilgili gelişmelere bağlı olacak.""Covid-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından Ocak'ta üretim yeniden büyüme kaydetti" denilen İSO açıklamasında, yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler in üretimdeki artışa katkı sağladığı vurgulandı ve eklendi: "Son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Büyüme, Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi. "Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017'den beri en yüksek oranda kaydedildi. "Hammadde eksikliğinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri, ürün ithalatındaki zorluklar ve Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik zincirlerinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. "Hammadde arzıyla ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin artışın sürmesine yol açtı. Öte yandan, döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. "Benzer bir tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatma Eda Topcu