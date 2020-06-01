İSO Türkiye İmalat PMI mayısta 40,9'a yükseldi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İSO Türkiye imalat PMI mayısta 40,9'a ulaştı. Nisanda 33,4 düzeyinde gerçekleşen endeksteki yükselişe karşın, eşik değerin altında kalan değerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Kovid-19 salgınının faaliyetleri aksatmaya ve talebi sınırlamaya devam etmesi sonucu hem üretim hem de yeni siparişler mayıs ayında sert yavaşlama kaydetti. Buna karşın bazı firmalar operasyonlarını mayısta yeniden başlattıklarını bildirdi ve böylece düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

İmalatçılar, istihdamı üst üste ikinci ay azalttı. Öte yandan şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesiyle düşüş önceki aya göre hız kesti, üretim ve yeni siparişlere kıyasla çok daha ılımlı düzeyde gerçekleşti.

Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına ve hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azaltmasına neden oldu. Kovid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak taşımacılıkta yaşanan aksamalar da tedarikçilerin teslimat sürelerinde sert artışa yol açtı. Özellikle yurt dışından yapılan ürün alımlarında güçlükler yaşandığı belirtildi.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, girdi maliyetlerinde keskin ve hızlanan bir artışa yol açtı. Girdi maliyetleri enflasyonu son bir yılın en yüksek oranında kaydedildi. Bunun yansıması olarak, imalatçılar satış fiyatlarını nisan ayına ve seri ortalamasına göre daha yüksek bir hızda artırdı.

Sektörlerin çoğunda belirgin yavaşlama sürdü

İSO Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı verileri Kovid-19 salgınının Türk imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösterdi.

Takip edilen 10 sektörün çoğunda belirgin yavaşlama devam ederken, faaliyet koşulları genel olarak nisan ayına göre daha hafif bir ivme kaybı sergiledi.

Sert yavaşlamanın devam ettiği giyim ve deri ürünleri, en belirgin hız kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Diğer uçta yer alan kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe üretim dengelenme noktasına yaklaşırken, bu durum firmaları ek personel alımı yapmaya teşvik etti. Sektörde istihdam güçlü bir şekilde arttı ve bu artış veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en güçlü düzeyde gerçekleşti.

Diğer tüm sektörler ise çalışan sayılarını azaltmaya devam etti. Takip edilen 10 sektörün tamamı, yeni siparişlerde de yavaşlama sergiledi.

"Büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün mayıs ayında Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Bu etkilerin aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel olduğunu belirterek, "Yine de yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde, aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir." değerlendirmelerini yaptı.

Harket, mayıs ayında görünümün nisandaki kadar zayıf olmamasının, büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldığına işaret ettiğini vurgulayarak, "Mayıs ayında göze çarpan kimi olumlu gelişmeler de var. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektöründe faaliyet koşulları iyileşirken, iş hacmindeki dengelenme belirtileri, firmaları istihdam artırma yönünde cesaretlendirdi. Bu arada, sektörlerin çoğunluğunda gelecek 12 aya ilişkin üretim beklentilerinin iyimser olması, önümüzdeki aylarda daha fazla sayıda sektörün büyüme bölgesine geçebileceğinin işareti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA