HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSO Türkiye İmalat PMI mayısta 40,9'a yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI mayısta 40,9'a yükseldi
01.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:39

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İSO Türkiye imalat PMI mayısta 40,9'a ulaştı. Nisanda 33,4 düzeyinde gerçekleşen endeksteki yükselişe karşın, eşik değerin altında kalan değerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Kovid-19 salgınının faaliyetleri aksatmaya ve talebi sınırlamaya devam etmesi sonucu hem üretim hem de yeni siparişler mayıs ayında sert yavaşlama kaydetti. Buna karşın bazı firmalar operasyonlarını mayısta yeniden başlattıklarını bildirdi ve böylece düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

İmalatçılar, istihdamı üst üste ikinci ay azalttı. Öte yandan şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesiyle düşüş önceki aya göre hız kesti, üretim ve yeni siparişlere kıyasla çok daha ılımlı düzeyde gerçekleşti.

Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına ve hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azaltmasına neden oldu. Kovid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak taşımacılıkta yaşanan aksamalar da tedarikçilerin teslimat sürelerinde sert artışa yol açtı. Özellikle yurt dışından yapılan ürün alımlarında güçlükler yaşandığı belirtildi.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, girdi maliyetlerinde keskin ve hızlanan bir artışa yol açtı. Girdi maliyetleri enflasyonu son bir yılın en yüksek oranında kaydedildi. Bunun yansıması olarak, imalatçılar satış fiyatlarını nisan ayına ve seri ortalamasına göre daha yüksek bir hızda artırdı.

Sektörlerin çoğunda belirgin yavaşlama sürdü

İSO Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı verileri Kovid-19 salgınının Türk imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösterdi.

Takip edilen 10 sektörün çoğunda belirgin yavaşlama devam ederken, faaliyet koşulları genel olarak nisan ayına göre daha hafif bir ivme kaybı sergiledi.

Sert yavaşlamanın devam ettiği giyim ve deri ürünleri, en belirgin hız kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Diğer uçta yer alan kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe üretim dengelenme noktasına yaklaşırken, bu durum firmaları ek personel alımı yapmaya teşvik etti. Sektörde istihdam güçlü bir şekilde arttı ve bu artış veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en güçlü düzeyde gerçekleşti.

Diğer tüm sektörler ise çalışan sayılarını azaltmaya devam etti. Takip edilen 10 sektörün tamamı, yeni siparişlerde de yavaşlama sergiledi.

"Büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün mayıs ayında Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Bu etkilerin aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel olduğunu belirterek, "Yine de yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde, aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir." değerlendirmelerini yaptı.

Harket, mayıs ayında görünümün nisandaki kadar zayıf olmamasının, büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldığına işaret ettiğini vurgulayarak, "Mayıs ayında göze çarpan kimi olumlu gelişmeler de var. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektöründe faaliyet koşulları iyileşirken, iş hacmindeki dengelenme belirtileri, firmaları istihdam artırma yönünde cesaretlendirdi. Bu arada, sektörlerin çoğunluğunda gelecek 12 aya ilişkin üretim beklentilerinin iyimser olması, önümüzdeki aylarda daha fazla sayıda sektörün büyüme bölgesine geçebileceğinin işareti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Ekonomi
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Ekonomi
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Ekonomi
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak Ekonomi
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak Ekonomi
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Zülfü Demirbağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Ayça Varlıer Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: İSO Türkiye İmalat PMI mayısta 40,9'a yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 10:42:29. #1.15#
title