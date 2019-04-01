İso Turkiye İmalat Pmı Mart'ta 47,2'ye Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mart ayında 47,2'ye yükselerek Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Mart 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Şubat'ta 46,4 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Mart'ta 47,2'ye yükselerek Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA