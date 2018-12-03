İso Turkiye İmalat Pmı Kasım'da 44,7'ye Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Kasım 2018 raporları açıklandı. İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşerek üst üste ikinci ay olacak şekilde artış kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Kasım 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Ekim'de 44,3 olarak kaydedilen PMI, Kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşerek üst üste ikinci ay olacak şekilde artış kaydetti.

Endeks faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ancak yavaşlamanın son üç ayın en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi. Türk lirasındaki kademeli toparlanma hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonunun kasım ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı. Girdi fiyatlarındaki artış Eylül 2017'den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşirken, nihai ürün fiyatları oldukça ılımlı bir artış gösterdi. Üretim, yeni siparişler ve istihdam, kasım ayında yavaşlama kaydetti ancak bu eğilim önceki döneme göre hız kesti. Yine de zorlu piyasa koşullarının devam etmesi üç alt kalemde de yavaşlamanın belirgin şekilde devam etmesine yol açtı.

İstanbul İmalat PMI kasımda 44,1'e yükseldi

Ekim ayında 43,6 düzeyinde ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Kasım'da son üç ayın en yüksek değeri olan 44,1'e yükseldi. PMI, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında üst üste dördüncü ay yavaşlamaya işaret etti. Ancak yavaşlama üst üste ikinci ay olacak şekilde hız kesmeye devam etti ve ağustos ayından beri gözlenen en sınırlı düzeyde kaydedildi. Manşet verideki eğilime paralel olarak hem üretim hem de yeni siparişler kasım ayında daha hafif şekilde yavaşladı. - İSTANBUL