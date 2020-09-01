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İSO Türkiye İmalat PMI Ağustosta 54.3'e geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'daki 56.9 düzeyinden, Ağustos'ta 54.3'e geriledi.

İSO Türkiye İmalat PMI Ağustosta 54.3'e geriledi
01.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:19

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'daki 56.9 düzeyinden, Ağustos'ta 54.3'e geriledi.

İSO açıklamasına göre, endeksin eşik değer 50'nin belirgin bir şekilde üzerinde olması, faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti ve Covid-19 salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:  "Türk imalatçıları, önceki ay gözlenen güçlü büyüme temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildi. "Son PMI verileri, Covid-19 kaynaklı kriz döneminde yaşanan üretim daralmasının ardından sektörün toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu. "Ağustos'ta firmaların istihdam yaratmayı sürdürmesi, üretim artışının devam etmesine yardımcı oldu. "Diğer taraftan, enflasyonist baskıların yükseldiğine ilişkin sinyaller dikkat çekti. "Hem girdi maliyetleri hem de ürün fiyatlarında yaklaşık son iki yılın en keskin artışı gerçekleşti."İSO açıklamasında, geçen aylarda Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak müşteri talebinde iyileşme gözlendiği anımsatılarak, "Söz konusu eğilim ağustosta da devam etti ve yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en yüksek oranlı artışlarından biri gerçekleşti. Bu dönemde toplam yeni siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi" denildi ve şöyle devam edildi: "Üretim hacminde devam eden genişleme, mevcut büyüme trendini üçüncü aya taşıdı. Üretim artışı, temmuzda son dokuz yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleştikten sonra bir miktar yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korudu. "Üretim gereksinimlerindeki yükseliş, istihdamın üst üste üç ay artmasını sağladı ve istihdam yaratma hızı Ağustos ayında da hızlı seyretti. "Yeni siparişlerde süregelen keskin artışa rağmen, operasyonel kapasitedeki genişleme firmaların mevcut işleri üzerinde çalışmaya devam edebilmesini sağladı. "Böylece Temmuz'da gözlenen artışın ardından birikmiş işler genel olarak yatay seyretti. Yeni siparişlerdeki büyüme, firmaları istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti. "Öte yandan girdilerin direkt olarak üretimdeki artışı desteklemek için kullanılması nedeniyle girdi stoklarındaki artış çok hafif düzeyde gerçekleşti. "Para birimindeki değer kaybı, ay içerisinde girdi maliyetlerinin keskin bir şekilde ve hızlanarak artmasına yol açtı. 

"Enflasyon oranı Ekim 2018'den beri en yüksek düzeye çıktı. Buna bağlı olarak firmalar satış fiyatlarında son 23 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi." (Grafik)


Kaynak: DHA

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