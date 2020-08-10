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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 53'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 53'e yükseldi
10.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:47

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, haziran ayında 47,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı. Söz konusu veri, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

Yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 kaynaklı olarak yaşanan sert daralmaların ardından temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesi, Türk imalat ihracatının 5'te birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı.

Fransa, İspanya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de üretim büyüme kaydetti. Hollanda'da imalat sanayi üretimi gerilemeyi sürdürdü ancak bu gerileme 5 aydır devam eden daralma trendinin en düşük oranında gerçekleşti. ABD'de ekonomik faaliyetler büyüme kaydetti. Ancak bazı eyaletlerin, artan Kovid-19 vaka sayısına yönelik endişeler nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye sokması, büyümenin ılımlı kalmasına neden oldu.

Çin, güçlü büyüme temposunu sürdürdü

Orta Doğu'daki karmaşık görünüm dikkati çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar'da talep koşullarının iyileştiği gözlenirken, Suudi Arabistan ve Lübnan'da ekonomik aktivite azalma kaydetti. Kovid-19 salgınının yaygın bir şekilde devam ettiği Latin Amerika, üçüncü çeyreğin başında da zayıf seyrini sürdürdü. Ekonomik aktivite Meksika ve Brezilya'da azalmaya devam ederken, Kolombiya'da artış gösterdi. Çin, üst üste 3'üncü ay genişleme kaydetti ve güçlü büyüme temposunu sürdürdü. Diğer BRIC ülkelerinden Rusya'da ekonomik aktivite güçlü artış sergilerken, Hindistan belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı.

"Yeni kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarlarının toparlanmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın imalat sektörünün talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi. Öte yandan, dünyanın bazı bölgelerinde virüs vakalarının arttığına ilişkin veriler mevcut toparlanmaların kırılganlığına işaret ederken, her an devreye sokulabilecek yeni kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor."

Kaynak: AA

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