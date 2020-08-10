İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53'e yükseldi Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53 ile son beş ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53 ile son beş ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı. İSO'dan yapılan açıklamada, "Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti" denildi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendiren IHS Markit İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Covid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarları toparlanmaya devam etti. "Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın, imalat sektörünün talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi. "Öte yandan dünyanın bazı bölgelerinde virüs vakalarının arttığına ilişkin veriler mevcut toparlanmaların kırılganlığına işaret ederken, her an devreye sokulabilecek yeni kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor."İSO açıklamasına göre, Sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesi, Türk imalat ihracatının beşte birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın Temmuz'da büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı. Fransa, İspanya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de üretim büyüme kaydetti. Hollanda'da imalat sanayi üretimi gerilemeyi sürdürdü, ancak bu gerileme beş aydır devam eden daralma trendinin en düşük oranında gerçekleşti. ABD'de ekonomik faaliyetler büyüme kaydetti. Ancak bazı eyaletlerin artan Covid-19 vaka sayısına yönelik endişeler nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye sokması, büyümenin ılımlı kalmasına neden oldu.Orta Doğu'da karmaşık bir görünüm dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar'da talep koşullarının iyileştiği gözlenirken Suudi Arabistan ve Lübnan'da ekonomik aktivite azaldı. Covid-19 salgınının yaygın bir şekilde devam ettiği Latin Amerika, üçüncü çeyreğin başında da zayıf seyrini sürdürdü. Ekonomik aktivite Meksika ve Brezilya'da azalmaya devam ederken, Kolombiya'da arttı. Çin üst üste üçüncü ay genişleme kaydetti ve güçlü büyüme temposunu sürdürdü. Diğer BRIC ülkelerinden Rusya'da ekonomik aktivite güçlü artış sergilerken, Hindistan belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı. (Grafik)

Kaynak: DHA