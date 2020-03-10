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İstanbul Sanayi Odası, İhracat, Türkiye, Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi şubatta 50,4 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 50,4 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

10.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:47
İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi şubatta 50,4 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 50,4 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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