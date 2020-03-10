İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi şubatta 50,4 oldu Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 50,4 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 50,4 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Kaynak: Dunya.com