İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 52,3 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 52,3 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocakta eşik değer 50'nin üzerinde kalan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3'e gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyede kaydedildi.

İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti.

İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD'de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu. Omicron varyantının ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı.

Almanya'dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor. Almanya'da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede güçlü bir artışa işaret etti.

Diğer bazı Avro Bölgesi ülkelerinde, Omicron varyantı faaliyetleri olumsuz etkiledi. Fransa ve İtalya'da üretim artışı yavaşlarken, İspanya'da ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı.

Öte yandan Hollanda'da imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omicron dalgasının hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık'ta üretim güçlü artış kaydetti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

-En güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da

Ocak ayında en güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da kaydedildi. Hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite hızlı artış gösterdi. Buna karşılık, Mısır'da yavaşlamaya devam eden üretim Haziran 2020'den beri en sert düşüşü kaydetti. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında, Rusya'da ekonomik aktivitenin ocakta üst üste ikinci ay ılımlı düzeyde arttığı görüldü. Polonya'da yavaşlayan iyileşmeye karşılık Çekya'daki talep koşulları belirgin şekilde güçlendi. Çekya'nın imalat sanayi üretiminde geçen yılın ağustos ayından beri en hızlı artış gerçekleşti. Kazakistan'da uygulanan olağanüstü hal, faaliyetleri olumsuz etkiledi ve yılın ilk ayında ekonomik aktivitedeki en sert daralma bu ülkede oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Omicron varyantının yayılmasının ocak ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarındaki talebi olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Harker, "Bu etki en belirgin olarak ABD'de gözlendi. Bununla birlikte, bazı ülkelerde salgının son dalgasında hafifleme görülmesi, yavaşlamaların kısa süreli olacağına ve 2022'nin ilerleyen döneminde talebin daha hızlı büyümeye başlayacağına yönelik umutları güçlendirdi." ifadelerini kullandı.