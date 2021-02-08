İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ocak'ta 49.9'a geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Aralık ayındaki 50.5'ten, Ocak ayında 49.9 düzeyine geriledi.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ndeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "Covid-19 salgını ve yayılmayı önlemeye yönelik kısıtlamaların boyutu, dünya genelinde talep koşullarını belirleyen temel unsur olmaya devam ediyor. "Avrupa'nın birçok bölgesinde katı önlemler uygulanıyor ve bu durum Türk imalatçıların söz konusu pazarlara ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırıyor. "Diğer yandan, ocak ayında ABD'de kaydedilen güçlü büyümenin bu zayıflığı telafi ettiği görülüyor. "Aşı uygulamaları hızlandıkça, salgının talep eğilimleri üzerindeki etkisinin de giderek hafifleyeceğini umut ediyoruz."Türk imalat sektörünün Ocak'ta en büyük ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendiğine işaret edilen İSO açıklamasında, "Pazarın yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD'de ekonomik aktivite güçlü bir şekilde arttı ve büyüme yaklaşık son altı yılın en yüksek hızında gerçekleşti" denildi ve eklendi: "Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik katı kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi aksattığı Avrupa'da ise talep koşulları daha az pozitifti. "Birleşik Krallık'ta üretim ocak ayında belirgin bir düşüş kaydetti ve daralma geçen yılın Mayıs ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Almanya yılın başında sınırlı da olsa büyüme sağlayabildi. "Ancak aktivitedeki artış, yedi aylık mevcut genişleme döneminin en düşük hızında kaydedildi. Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde ise üretim düşüş gösterdi. "Avrupa'nın tek canlı pazarı, imalat sanayi üretiminin Eylül 2018'den beri en yüksek oranda arttığı Hollanda oldu."Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Suudi Arabistan'da ekonomik aktivitenin, PMI endeksi tarafından takip edilen tüm ülkeler içinde en yüksek oranlı artışı gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu ülkede petrol dışı ekonomik aktivite son 15 ayın en güçlü büyümesini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ocakta üretim artışı kaydedilen diğer Orta Doğu ülkeleri oldu" denildi ve şöyle devam edildi: "Buna karşılık, Mısır ve Lübnan daralma bölgesinde kaldı. Rusya'da ekonomik aktivite son dört ayda ilk kez büyüme bölgesine geçti. "BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerine bakıldığında, Çin ve Hindistan'da ekonomik aktivite genişleme gösterirken, Brezilya'da ise Temmuz 2020'den beri ilk kez daralma kaydedildi. "Bu dört ekonomi Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Aslanhan